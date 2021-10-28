|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Через вибух на автозаправці на Харківщині згоріли дві вантажівки
|Суспільство | 28-10-2021, 09:15
| 0 134
|
|Під ранок на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Харківській області на АЗС через розгерметизацію підземної ємності з газом стався вибух, загорілися дві вантажівки.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "28 жовтня о 04:31 на автодорозі "Київ – Харків – Довжанський" поблизу с. Рай-Оленівка Харківського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом об’ємом 18 м куб., унаслідок чого стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі".
Деталі: До гасіння залучили 40 осіб та 9 одиниць техніки.
О 05:48 пожежу локалізували на площі 250 кв. м.
Жертв та постраждалих немає.
Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.
|
|