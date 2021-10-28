В Україні новий антирекорд Covid: понад 26 тисяч хворих за добу Суспільство | 28-10-2021, 09:17 0 115 За добу 27 жовтня в Україні зафіксували 26 071 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 576 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 366 осіб, одужали 10 006 осіб.



Джерело: Міністерство охорони здоров'я



Деталі: Серед нових хворих 1 830 дітей і 477 медпрацівників.



За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 851 804 особи, з них 2 411 711 осіб одужали, а 66 204 людини померли.