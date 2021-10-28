Майже на 830 млн грн більше заплатили підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України ніж у минулому році Суспільство | 28-10-2021, 12:12 0 85







По підприємствах переробної промисловості до Зведеного бюджету у січні-вересні 2021 року збір податкових платежів склав понад 3 171 млн грн, що майже на 830 млн грн або на 35,4 відс більше ніж січні-вересні 2020 року. Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 12,1 відсотка. Найбільшими платниками переробної галузі є ТОВ "ХЙОРТ КНУДСЕН УКРАЇНА", ТЗОВ "Мебель-Сервiс", ТОВ "СЕЖЕТЕКС-ЮА", ТЗОВ "ОДВ-Електрик", ДП "Датський текстиль" Компанії «ПВН Холдінг А/С» (Данія), ПРАТ "Компанiя ЕНЗИМ", ТОВ "ЕФЕ Бетон", ТОВ "Фуджiкура Аутомотiв Україна Львiв", ДП " ЛДАРЗ", ТОВ “ЦВГ Україна”, ТЗОВ "ТД СОКМЕ", ДП "АМБIЄНТЕ ФЕРНIЧЕ УКРАЇНА", ТОВ "ОРIСIЛ-ФАРМ", ТЗОВ "ЛIК", ТЗОВ "СIЛЕГО ТЕХНОЛОДЖI (УКРАЇНА)", ТЗОВ "СОФРО".