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Самовільне зайняття земель та будівництво споруд у природньому парку «Сколівські Бескиди» – підозрюють місцевих мешканців
|Суспільство | 28-10-2021, 21:04
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За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури сімом місцевим мешканцям повідомлено про підозру за фактами самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (ч. 4 ст. 197-1 КК України).
За даними слідства, неподалік водоспаду Кам’янка, що знаходиться у Національному парку «Сколівські бескиди» Стрийського району підозрювані ще із 2000-го року займалися продажем різноманітних товарів з «лотка». Пізніше вони без жодних правовстановлюючих документів на землю та дозволів на будівництво, звели на цьому місці капітальні споруди у вигляді дерев’яних каркасних одно та двох поверхових будівель.
За клопотанням прокурора, суд наклав арешт на будівлі.
Розслідування триває, встановлюються інші причетні особи та вирішується питання про знесення незаконно збудованих будівель і звільнення самовільно зайнятих земель природо-заповідного фонду.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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