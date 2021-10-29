Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки Суспільство | 29-10-2021, 09:32 0 97 29 жовтня окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів поблизу Причепилівки - один український військовослужбовець дістав поранення.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан його здоров’я – середньої важкості.



28 жовтня на Донбасі було 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з них - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Поблизу Луганського окупанти двічі стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, в напрямку Кримського двічі - з мінометів калібру 82 мм.



Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці стріляли поблизу Красногорівки.



Біля Новозванівки противник застосував міномети калібру 120 мм.



В бік Троїцького ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



В районі Зайцевого окупанти два рази стріляли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, стрілецьку зброю.



В бік Катеринівки ворог задіяв гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.



Позиції біля Причепилівки потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Поблизу Новоолександрівки обстріл вівся з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.



Біля Золотого-4 противник задіяв автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети.



Крім того на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



Українські військові відкривали вогонь у відповідь.



Нагадаємо: Як повідомлялося, 28 жовтня двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.