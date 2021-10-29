Заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції лікувально-діагностичного центру – у Львові судитимуть директора фірми-підрядника Суспільство | 29-10-2021, 09:54 0 174







За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного директора товариства за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).



Слідством встановлено, що із очолюваним обвинуваченим підприємством було укладено договір на виконання робіт з реконструкції для енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр». З метою заволодіння бюджетними коштами, директор підприємства склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, використаного матеріалу та його вартості.



Таким чином службовець заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 730 тис грн.



Досудове розслідування здійснювалось Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури



