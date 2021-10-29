   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 29/10/2021 Понад 1 млрд грн заплатили підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Львівщини до Зведеного бюджету України...>> Заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції лікувально-діагностичного центру – у Львові судитимуть директора фірми-підрядника...>> За минулу добу лабораторні центри провели 3907 ПЛР-тестів, з яких 1702 – позитивні...>> Відтепер можна вакцинуватись у приміщенні Головної пошти...>> В Україні другий поспіль антирекорд за кількістю хворих на Covid за добу...>> Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві...>> Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки...>> Тайвань підтвердив присутність американських військових на острові...>> Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ...>> Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція...
28-10-2021, 02:46  >>> 
В ТЦ в США сталася стрілянина, двоє загиблих...
26-10-2021, 09:20  >>> 
"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за вибух в барі в Уганді...
25-10-2021, 09:56  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Відтепер можна вакцинуватись у приміщенні Головної пошти...
29-10-2021, 09:43  >>> 
В Україні другий поспіль антирекорд за кількістю хворих на Covid за добу...
29-10-2021, 09:40  >>> 
Майже 500 тисяч людей у світі заразилися коронавірусом...
29-10-2021, 09:06  >>> 

Заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції лікувально-діагностичного центру – у Львові судитимуть директора фірми-підрядника

Суспільство | 29-10-2021, 09:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 174 174    




За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного директора товариства за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що із очолюваним обвинуваченим підприємством було укладено договір на виконання робіт з реконструкції для енергоефективності будівлі головного корпусу комунальної установи Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр». З метою заволодіння бюджетними коштами, директор підприємства склав та підписав офіційні документи, до яких вніс неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, використаного матеріалу та його вартості.

Таким чином службовець заволодів бюджетними коштами на загальну суму понад 730 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалось Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.



Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
Понад 1 млрд грн заплатили підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Львівщини до Зведеного бюджету України...
29-10-2021, 12:19  >>> 
Заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції лікувально-діагностичного центру – у Львові судитимуть директора фірми-підрядника...
29-10-2021, 09:54  >>> 
Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки...
29-10-2021, 09:32  >>> 
Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ...
29-10-2021, 09:16  >>> 
Самовільне зайняття земель та будівництво споруд у природньому парку «Сколівські Бескиди» – підозрюють місцевих мешканців...
28-10-2021, 21:04  >>> 
Як декларанту розрахувати базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо валютних цінностей?...
28-10-2021, 13:11  >>> 
Які наслідки неподання одноразової добровільної спецдекларації?...
28-10-2021, 13:06  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві...
29-10-2021, 09:36  >>> 
Головні новини середи і ночі: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони...
28-10-2021, 09:08  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: ЗМІ про витік інформації з РНБО, "червоні" зони...
26-10-2021, 09:31  >>> 
   ПолітикаПолітика
Тайвань підтвердив присутність американських військових на острові...
29-10-2021, 09:29  >>> 
Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ...
29-10-2021, 09:13  >>> 
На колишнього губернатора Нью-Йорку подали в суд за сексуальні домагання...
29-10-2021, 09:03  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію Штатів – ЗМІ...
28-10-2021, 08:50  >>> 
Forbes визнав Маска найбагатшою людиною в історії людства...
27-10-2021, 08:06  >>> 
Китай зменшить використання викопного палива до 20% до 2060 року...
25-10-2021, 10:08  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Понад 1 млрд грн заплатили підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Львівщини до Зведеного бюджету України...
29-10-2021, 12:19  >>> 
Заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції лікувально-діагностичного центру – у Львові судитимуть директора фірми-підрядника...
29-10-2021, 09:54  >>> 
Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки...
29-10-2021, 09:32  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
Зрив показу фільму про Голодомор у Москві: поліція заблокувала центр "Меморіал" – ЗМІ...
15-10-2021, 11:48  >>> 
Під час показу фільму про Голодомор на центр "Меморіал" у Москві напали невідомі...
15-10-2021, 11:42  >>> 
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:19 Понад 1 млрд грн заплатили підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Львівщини до Зведеного бюджету України
09:54 Заволодіння бюджетними коштами під час реконструкції лікувально-діагностичного центру – у Львові судитимуть директора фірми-підрядника
09:52 За минулу добу лабораторні центри провели 3907 ПЛР-тестів, з яких 1702 – позитивні
09:43 Відтепер можна вакцинуватись у приміщенні Головної пошти
09:40 В Україні другий поспіль антирекорд за кількістю хворих на Covid за добу
09:36 Головні новини четверга і ночі: нова назва Facebook, карантин в Києві
09:32 Окупанти поранили українського військового біля Причепилівки
09:29 Тайвань підтвердив присутність американських військових на острові
09:16 Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ
09:13 Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования