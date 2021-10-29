Понад 1 млрд грн заплатили підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води Львівщини до Зведеного бюджету України Суспільство | 29-10-2021, 12:19 0 68









Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води у січні-вересні 2021 року до Зведеного бюджету сплачено майже 1 041 млн грн податкових платежів, що на 313,6 млн грн або на 43,1 відс більше ніж у січні-вересні 2020 року. Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 4,0 відсотка.



Найбільшими платниками даної галузі є ПАТ "Львiвгаз", ЛМКП "Львiвтеплоенерго", ТОВ "Енергопарк «Яворiв»", ЛКП "ЗАЛIЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО", ТОВ "Карпатський Вiтер", Вiдокремлений



пiдроздiл "Добротвiрська Теплова Електрична Станція", ТЗОВ "ТЕРНОВИЦЯ СОЛАР", КП "Дрогобичводоканал" Дрогобицької Мiської Ради, ТОВ "ЕКО-Оптіма", Відокремлений підрозділ "Західна електроенергетична система" ПРАТ "Національна енергетична компанія «Укренерго» ", НЕК "УКРЕНЕРГО", ТОВ "ГЛИНЯНИ ЕНЕРДЖI".



