Хабар для працівників патрульної поліції – викрито посередника Суспільство | 29-10-2021, 19:33 0 163



За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом пособництва у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Розслідуванням встановлено, що на початку жовтня цього року працівники поліції зупинили автомобіль потерпілого за нібито керування у стані алкогольного сп’яніння та вилучили його права. Однак, жодних доказів сп’яніння вони не зібрали і відповідний протокол не склали.

Після цього 29-річний місцевий мешканець представився працівником територіального сервісного центру МВС України та запропонував останньому «залагодити» питання із адмінправопорушенням.



Для цього він вимагав 8000 грн, які обіцяв передати працівникам поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суд