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У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув водій

Суспільство | 01-11-2021, 07:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 216 216    
У Чехії одна людина загинула після того, як канатна дорога відірвалась і впала.
У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув водій

Джерело: ВВС

Деталі: Жертвою недільного інциденту на горі Єштед на півночі країни вважають водія. Він був єдиною людиною в кабіні.

Чотирнадцять людей, які перебували в кабіні, що їхали в протилежному напрямку, врятували надзвичайники.

Розпочато розслідування аварії в популярному туристичному місці.

Канатний маршрут до гори Єштед висотою 1 012 метрів (3 320 футів) поблизу міста Ліберець використовує дві кабінки, кожна з яких керується вручну співробітником.

Минулого року канатними дорогами скористалися понад 210 тисяч людей.
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