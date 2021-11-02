У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув водій Суспільство | 01-11-2021, 07:34 0 216 У Чехії одна людина загинула після того, як канатна дорога відірвалась і впала.





Джерело: ВВС



Деталі: Жертвою недільного інциденту на горі Єштед на півночі країни вважають водія. Він був єдиною людиною в кабіні.



Чотирнадцять людей, які перебували в кабіні, що їхали в протилежному напрямку, врятували надзвичайники.



Розпочато розслідування аварії в популярному туристичному місці.



Канатний маршрут до гори Єштед висотою 1 012 метрів (3 320 футів) поблизу міста Ліберець використовує дві кабінки, кожна з яких керується вручну співробітником.



Минулого року канатними дорогами скористалися понад 210 тисяч людей.



