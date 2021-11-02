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У Чехії обірвалася канатна дорога, загинув водій
|Суспільство | 01-11-2021, 07:34
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|У Чехії одна людина загинула після того, як канатна дорога відірвалась і впала.
Джерело: ВВС
Деталі: Жертвою недільного інциденту на горі Єштед на півночі країни вважають водія. Він був єдиною людиною в кабіні.
Чотирнадцять людей, які перебували в кабіні, що їхали в протилежному напрямку, врятували надзвичайники.
Розпочато розслідування аварії в популярному туристичному місці.
Канатний маршрут до гори Єштед висотою 1 012 метрів (3 320 футів) поблизу міста Ліберець використовує дві кабінки, кожна з яких керується вручну співробітником.
Минулого року канатними дорогами скористалися понад 210 тисяч людей.
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