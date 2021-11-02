Зареєструвались ФОП? Як з обліком в податковій❓ Суспільство | 01-11-2021, 11:59 0 183



ФОПу після держреєстрації не треба йти в податкову для взяття на облік – він здійснюється без його участі.



Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи – підприємця контролюючим органом здійснюється у день отримання відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та проводиться датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб.



Дані про взяття на облік фізичної особи – підприємця передаються до ЄДР у день взяття на облік за основним місцем обліку.









