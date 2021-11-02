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| Газета №35 (55) / 2014
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Зареєструвались ФОП? Як з обліком в податковій❓
|Суспільство | 01-11-2021, 11:59
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ФОПу після держреєстрації не треба йти в податкову для взяття на облік – він здійснюється без його участі.
Взяття на облік за основним місцем обліку фізичної особи – підприємця контролюючим органом здійснюється у день отримання відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця та проводиться датою внесення даних до Реєстру самозайнятих осіб.
Дані про взяття на облік фізичної особи – підприємця передаються до ЄДР у день взяття на облік за основним місцем обліку.
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