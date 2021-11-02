Понад 1 млрд грн єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини Суспільство | 01-11-2021, 14:11 0 241



Сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області за п’ять місяців цього року cкладає 920,5 млн грн, в т.ч.: – 584,0 млн грн по юридичних особах та – 336,5 млн грн по фізичних особах.



Сума боргу за підприємствами вугільної галузі становить понад 411 млн грн або 44,7 відс від загальної суми боргу по області (920,5 млн гривень). Заборгованість структурних підрозділів ДП «Львіввугілля» – 397,4 млн гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2021 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 2268 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму майже 79 млн гривень.







