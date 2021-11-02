Вбив власну матір: підозрюваному обиратимуть запобіжний захід Суспільство | 01-11-2021, 14:13 0 219



За процесуального керівництва прокурорів Стрийської окружної прокуратури повідомлено про підозру 26-річному чоловіку за фактом вчинення умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (ч.1 ст.115 КК України).







Встановлено, що підозрюваний у ніч з 22 на 23 жовтня поточного року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходячись у своєму помешканні, в ході словесного конфлікту зі своєю матір’ю наніс їй декілька ударів тупою частиною сокири в область голови, внаслідок чого жінка померла на місці.







Підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.







Досудове розслідування здійснюють слідчі Стрийського РУ ГУ НП у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури