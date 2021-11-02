В Нігерії обвалилася 22-поверхівка, сотня людей зникли безвісти Суспільство | 02-11-2021, 07:38 0 113 В престижному районі Ікої в нігерійському Лагосі обвалився недобудований 22-поверховий житловий будинок – до 100 людей зникли безвісти, четверо загинули.



Джерело: Reuters, BBC



Деталі: Водночас, щонайменше четверо людей вижили.



Що спричинило обвал, неясно.



Уточнюється, що будинок був частиною комплексу 360 Degrees Towers, призначеного для розміщення розкішних квартир, таунхаусів та пентхаусів.



BBC пише, що останніми роками у Лагосі сталося кілька обвалів будинків. Зокрема, у 2014 році під час служби телеєвангеліста впав шестиповерховий будинок, внаслідок чого загинули 116 людей, в 2019 році 10 людей загинули внаслідок обвалу школи. Будівельні стандарти часто зазнавали критики, і влада штату Лагос нещодавно запустила нову схему для покращення сертифікації.