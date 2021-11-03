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| Газета №35 (55) / 2014
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Змінили прізвище чи місце проживання. Обов’язково подайте про це заяву в податкову
|Суспільство | 02-11-2021, 12:42
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У разі зміни даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків (прізвища, місця реєстрації тощо) фізичній особі ❗необхідно подати заяву за ф. № 5ДР до податкового органу за місцем реєстрації фізичної особи або до будь-якого податкового органу якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання.
Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані паспорта та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.
Якщо в паспорті відсутня інформація про реєстрацію місця проживання чи перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія - необхідно пред’явити документ про реєстрацію місця проживання/перебування.
Термін внесення змін до облікових даних платника податків та виготовлення реєстраційного номеру облікової картки платника податків:
до 3-х робочих днів – у разі звернення до податкового органу за місцем проживання;
до 5-ти робочих днів – у разі звернення до будь-якого податкового органу.
Картка платника податків, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ✅видається за умови пред’явлення податковому органу, до якого подавалась Заява за ф. № 5ДР, паспорта з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документа (довідки) про реєстрацію місця проживання чи перебування.
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