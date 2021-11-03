Змінили прізвище чи місце проживання. Обов’язково подайте про це заяву в податкову Суспільство | 02-11-2021, 12:42 0 199



У разі зміни даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків (прізвища, місця реєстрації тощо) фізичній особі ❗необхідно подати заяву за ф. № 5ДР до податкового органу за місцем реєстрації фізичної особи або до будь-якого податкового органу якщо фізична особа тимчасово перебуває за межами населеного пункту проживання.



Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані паспорта та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.



Якщо в паспорті відсутня інформація про реєстрацію місця проживання чи перебування особи або така інформація внесена до безконтактного електронного носія - необхідно пред’явити документ про реєстрацію місця проживання/перебування.



Термін внесення змін до облікових даних платника податків та виготовлення реєстраційного номеру облікової картки платника податків:



до 3-х робочих днів – у разі звернення до податкового органу за місцем проживання;



до 5-ти робочих днів – у разі звернення до будь-якого податкового органу.



Картка платника податків, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків ✅видається за умови пред’явлення податковому органу, до якого подавалась Заява за ф. № 5ДР, паспорта з відміткою про місце реєстрації та, у разі необхідності, документа (довідки) про реєстрацію місця проживання чи перебування.





