Майже 153 млн грн погашено податкового боргу живими коштами Суспільство | 02-11-2021, 14:17 0 181



Cтаном на 01.10.2021 сума податкового боргу до Зведеного бюджету за даними ІС склала майже 3 357 млн гривень.



З метою забезпечення скорочення податкового боргу податковими органами області у січні-вересні поточного року вжито ряд заходів, в тому числі:



- описано майна в податкову заставу на суму понад 363 млн гривень;



- направлено 236 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму понад 325 млн грн стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 32,0 млн гривень;



- направлено 9 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 33,0 млн грн, надходження від реалізації заставленого майна – 0,6 млн гривень.



- направлено 263 позови до суду щодо звернення стягнення на активи боржників через ДВС на суму майже 15 млн грн стягнуто податкового боргу за виконавчими документами – 2,4 млн гривень.



В результаті цих та інших заходів протягом січня-вересня 2021 року погашення податкового боргу живими коштами склало 152,9 млн грн (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).



