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Невідомі підпалили потяг в Чилі на тлі конфлікту з корінним народом

Суспільство | 03-11-2021, 07:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 126 126    
Вантажний потяг зійшов з рейок і був підпалений невідомими у Ла Арауканії на півдні Чилі.

Джерело: Reuters, AFP

Деталі: Група невідомих "завдала шкоди шпалам" залізниці неподалік міста Вікторія, внаслідок чого кілька вагонів зійшли з рейок.

Напад стався в районі південної макрозони штату Вікторія, де діє надзвичайний стан.

У потязі була целюлоза, що використовується для виготовлення паперу. Її перевозили з Вальдівії в провінцію Консепсьйон.

Віктор Манолі, делегат президента в цьому районі, сказав, що "це замах на людське життя, тому що він міг бути спрямований проти пасажирського поїзда, який курсує між Темуко та Вікторією", і "те, що ми переживаємо сьогодні, - це терористичні акти". Чиновник сказав, що досі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Внаслідок нападу було припинено рух поїздів із міст Вікторія та Темуко.

Reuters пише, що напад відбувся на тлі напруженості між державою та місцевою групою корінного населення мапуче - найбільшою чилійською етнічною групою.

В Ла Арауканії триває історичний конфлікт між мапуче і державою. Корінні жителі претендують на землі, які вони вважають своїми по праву предків і які були передані приватним організаціям, особливо лісовим компаніям та фермерам.

Відсутність вирішення цього конфлікту призвела до насильства в останнє десятиліття із підпалами приватних будинків та вантажівок. Президент Чилі Себастьян Піньєра 12 жовтня оголосив надзвичайний стан та 15-денну мілітаризацію трьох провінцій у регіоні, продовжену до 11 листопада.
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