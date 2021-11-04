ФОП: умови застосування спрощеної системи Суспільство | 03-11-2021, 13:30 0 162

Податковим кодексом передбачено, що до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню (перелік є в ПКУ) і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року. У 2021 році – це❗ 1,002 млн. грн.



До платників єдиного податку, які відносяться до