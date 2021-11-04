Понад 1 млн грн більше сплатили платники Львівщини рентної плати до бюджетів усіх рівнів ніж у минулому році Суспільство | 03-11-2021, 13:34 0 160



Протягом січня - жовтня 2021 року до державного бюджету України надійшло майже 2 млрд грн рентної плати, це майже на 972 млн грн, або на 94,8 відс більше ніж у січні-жовтні 2020 року.



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 99,1 відс, складає рентна плата за користування надрами. За січень-жовтень 2021 року її надійшло до державного бюджету майже 2 млрд грн, що на понад 974 млн грн, або на 97,1 відс більше, ніж у тому ж періоді 2020 року.



До місцевих бюджетів за січень-жовтень 2021 року надійшло понад 201 млн грн рентної плати. Порівнюючи з січнем-жовтнем 2020 року надходження збільшилися майже на 82 млн грн, або на 68,5 відсотків.



Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини у січні-жовтні 2021 року складає 67,2 відс (понад 135 млн грн), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 22,8 відс (майже 46 млн грн), плати за спеціальне використання води 10,0 відс (понад 20 млн гривень).



