Контингент російських військ на українському кордоні може збільшитися взимку – Міноборони Суспільство | 04-11-2021, 07:03 0 74 За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у грудні-січні контингент російських військ на кордоні з Україною може зрости.





Джерело: Ганна Маляр в ефірі каналу "Україна 24"



Пряма мова: "Росія постійно стоїть на доволі агресивній позиції, і довкола кордону, і на тимчасово окупованій території постійно дислокується плюс-мінус близько 90 тисяч осіб.



Ця цифра то зменшується, то збільшується, тобто ми постійно цей рух спостерігаємо…



І той рух, який відбувається зараз, це не вперше… Він типовий для війни, яка відбувається зараз…



Станом на зараз інформація, якою ми керуємося, це інформація розвідки…



…Нам слід очікувати у грудні і січні більше новин, ніж зараз. Розвідка говорить, що саме у цей період планується збільшення контингенту.



…Зараз це не та ситуація, коли потрібно бити у набат. Але у будь-який момент ризик існує, ми живемо у стані війни".



Передісторія:



Вперше про нарощування російських військ повідомила The Washington Post.

В Міноборони України не підтвердили цю інформацію.

Видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.