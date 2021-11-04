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Авіакатастрофа в Росії: назвали імовірну причину падіння АН-12
|Суспільство | 04-11-2021, 07:09
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|Імовірно, катастрофу літака АН-12 в Іркутській області РФ спровокував крижаний дощ.
Джерело: Интерфакс із посиланням на джерело, знайоме з перебігом розслідування
Пряма мова: "Первинні дані – у тому числі про це свідчить те, що вдалося зрозуміти з первинного аналізу самописця, – говорять на користь версії про зледеніння керма висоти при спробі заходу на друге коло".
"Літак, по суті, став некерованим і впав з висоти ухваленого рішення перед виходом на друге коло".
Деталі: За даними джерела, поряд з кермом висоти могли зледеніти елементи механізації крила.
Супутніми чинниками могли стати перевантаження і неправильне центрування вантажу літака.
Передісторія:
3-го листопада білоруський транспортний літак Ан-12 розбився неподалік Іркутська в Росії. За попередніми даними, загинули всі семеро людей, які були на борту.
За попередньою інформацією, в складі екіпажу білоруського АН-12, який у середу розбився біля Іркутська, були двоє українців.
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