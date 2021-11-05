Прикордонники викрили канал незаконного перетину кордону особами із санкційного списку РНБО Суспільство | 04-11-2021, 11:54 0 122



Правоохоронці встановили, що, крім нелегальних мігрантів, схему з використанням підроблених паспортів планували використати й особи із санкційного списку.



Канал незаконного перетину державного кордону України із використанням підроблених паспортних документів припинили учора співробітники Головного відділу внутрішньої та власної безпеки «Південь» Держприкордонслужби України спільно з УСР в Одеській області ДСР НП України та детективами ГУ НПУ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.



Цього разу вказаним каналом мав намір скористатися громадянин Республіки Молдова для легалізації підроблених паспортних документів громадян Республіки Молдова. З метою реалізації своїх злочинних намірів вказана особа намагалася підкупити військовослужбовця Держприкордонслужби України, однак була затримана на гарячому.



Як з’ясувалося, вказані документи мали використовуватися потенційними нелегальними мігрантами (вихідцями з Туреччини та Афганістану) для незаконного потрапляння до країн ЄС. Також встановлено, що з використанням таких документів на змінені установчі дані планували скористатися особи із санкційного списку для термінового незаконного перетинання державного кордону України.



Слідчі дії тривають.