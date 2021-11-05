З України намагалися приховано вивезти екзотичних рептилій Суспільство | 04-11-2021, 11:56 0 124



Під час перевірки автомобіля у пункті пропуску «Порубне» прикордонники з митниками натрапили на коробку з ящірками та зміями.



«Мерседес» їхав з України. В його салоні знаходилася подірявлена для циркуляції повітря коробка. У ній, як з’ясувалося, були екзотичні рептилії у тканинних мішечках. Жодних документів для перевезення тварин у водія та пасажира автівки не було. Вони повідомили, що коробку везуть як передачу в Італію.



Наразі обставини події з’ясовуються. Очікується прибуття у пункт пропуску фахівців, які мають допомогти встановити походження та виду виявлених тварин.