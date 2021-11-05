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Завдяки прокуратурі громаді повернуть землю вартістю понад 20 млн грн та стягнуть із недобросовісного орендаря пів мільйона заборгованості
|Суспільство | 04-11-2021, 12:05
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Господарським судом задоволено позов Жовківської окружної прокуратури про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки загальною вартістю понад 20 млн грн.
Прокурори встановили, що суб’єкт господарювання тривалий час ухилявся від виконання зобов’язання за договором і систематично не сплачував орендну плату за користування земельними ділянками загальною площею понад 17,2 га на території Добросинсько-Магерівської сільської ради.
Також суд вирішив стягнути із відповідача заборгованість на користь сільради у розмірі близько 500 тис грн., яка утворилася внаслідок несплати товариством орендної плати.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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