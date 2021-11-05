Завдяки прокуратурі громаді повернуть землю вартістю понад 20 млн грн та стягнуть із недобросовісного орендаря пів мільйона заборгованості Суспільство | 04-11-2021, 12:05 0 131





Господарським судом задоволено позов Жовківської окружної прокуратури про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки загальною вартістю понад 20 млн грн.



Прокурори встановили, що суб’єкт господарювання тривалий час ухилявся від виконання зобов’язання за договором і систематично не сплачував орендну плату за користування земельними ділянками загальною площею понад 17,2 га на території Добросинсько-Магерівської сільської ради.



Також суд вирішив стягнути із відповідача заборгованість на користь сільради у розмірі близько 500 тис грн., яка утворилася внаслідок несплати товариством орендної плати.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури