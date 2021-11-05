Майже 104 млн грн надійшло до бюджетів усіх рівнів екологічного податку від платників Львівщини Суспільство | 04-11-2021, 12:07 0 146







По екологічному податку за січень-жовтень 2021 року надійшло до державного бюджету 60,6 млн грн, що складає 105,6 відс індикативу (57,4 млн гривень). Порівнюючи з січнем-жовтнем 2020 року (52,2 млн грн) надходження збільшилися на 8,4 млн грн, або на 16,1 відсотків. За жовтень поточного року надійшло 0,9 млн грн, що на 0,2 млн грн більше ніж у жовтні 2020 року.



До місцевих бюджетів по екологічному податку з початку року надійшло 42,9 млн грн, це на 6,4 млн грн, або на 17,5 відс більше ніж у минулому році. За жовтень 2021 року надійшло 0,8 млн грн, що складає 88,9 відс індикативу (0,9 млн гривень). У порівняні з жовтнем 2020 року (0,7 млн грн) надходження збільшилися на 0,1 млн гривень.



