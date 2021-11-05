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Ображав, принижував та погрожував - суд виніс вирок сину за домашнє насильство над матір’ю
|Суспільство | 04-11-2021, 13:26
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 41-річного мешканця Стрийщини, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства (ст. 126-1 КК України).
Встановлено, що чоловік систематично ображав та принижував свою 64-річну матір. Зокрема, часто напідпитку обвинувачений погрожував потерпілій та висловлювався нецензурною лайкою у її бік, що викликало у жінки побоювання за власну безпеку, спричинило емоційну пригніченість та переживання.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Стрийської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 6 місяців арешту.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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