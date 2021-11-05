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У громадян залишилось 10 місяців щоб легалізувати неоподатковані активи

Суспільство | 04-11-2021, 15:50Коментарів: 0 0 Переглядів: 127 127    


Громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно подати одноразову (спеціальну) декларацію, сплатити одноразовий збір та легалізувати активи.

Податкова амністія розповсюджується, зокрема, на активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та за кордоном.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Як подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію дивіться відеоролик за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=sFV3VDPtzyE&t=6s
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