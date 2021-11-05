У громадян залишилось 10 місяців щоб легалізувати неоподатковані активи Суспільство | 04-11-2021, 15:50 0 127



Громадяни України, які мають активи, що не були оподатковані належним чином, можуть добровільно подати одноразову (спеціальну) декларацію, сплатити одноразовий збір та легалізувати активи.



Податкова амністія розповсюджується, зокрема, на активи у вигляді грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна в Україні та за кордоном.



Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.



Як подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію дивіться відеоролик за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=sFV3VDPtzyE&t=6s





