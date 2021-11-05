Депутати обласної ради розглядають можливість відновлення санаторію "Шкло" Суспільство | 04-11-2021, 18:24 0 111 Під час засідання комісії з питань правоохоронної, антикорупційної діяльності та військових формувань, яке відбулося 4 листопада, депутати обговорили перспективи функціонування санаторію "Шкло". Зокрема комісія розглянула можливість передачі Державного підприємства "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" зі сфери управління Державної судової адміністрації України в управління Міністерства оборони України. Державне підприємство СКЛП "Шкло" належить до сфери управління Державної судової адміністрації. Проте жодних капітальних вкладень та фінансових ресурсів для належного фінансування санаторій роками не отримує, - йшлося під час засідання. Директор закладу Олександр Холодний розповів депутатам, що санаторій не завантажений роботою, працівників судової системи в Шкло на оздоровлення не скеровують. У підприємства зростає заборгованість виплат податкових платежів та заробітної плати працівникам. Водночас колектив підприємства виступив замовником програми розвитку та проєкту реконструкції й відновлення лікувальних можливостей та розробляє програму реабілітації учасників АТО/ООС. Працівники санаторію ініціюють внесення змін до документів та отримання ліцензій на окремі види медичних та реабілітаційних послуг. «Санаторій "Шкло" має давню історію та займає велику територію, яка дуже підходить для реабілітації громадян. Це державний заклад, але він знаходиться на Львівщині й обласна рада не може байдуже спостерігати, як він занепадає. Ми вважаємо, що необхідно звернутися до Державної судової адміністрації, а також до міністерств, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Санаторій треба відремонтувати, відновити, підтримати колектив та посприяти розвитку. Передача підприємства на баланс Міністерства оборони створить додаткові можливості для закладу, а найголовніше, що наші захисники зможуть проходити якісне санаторно-курортне лікування на території Львівщини»- наголосив голова комісії Назарій Сумало. За результатами обговорень члени комісії вирішили підготувати проєкт звернення Львівської обласної ради до уряду та подати документ на розгляд депутатів під час найближчого сесійного засідання. За результатами обговорень члени комісії вирішили підготувати проєкт звернення Львівської обласної ради до уряду та подати документ на розгляд депутатів під час найближчого сесійного засідання.