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Помер керівник київського театру на Подолі Віталій Малахов
|Суспільство | 05-11-2021, 01:10
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|Помер український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі Віталій Малахов.
Джерело: донька режисера Даша Малахова у facebook
Пряма мова: "У вівторок вранці тата забрали швидкою (час очікування в Києві 5 годин) і почалося пекло.
Протягом двох днів ми були між небом та землею. Ніколи у житті мені не було так страшно та погано.
Наразі діагноз встановлено – про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо".
Деталі: Згодом Малахова повідомила про смерть батька фразою: "Лети, рідний мій".
Режисер помер на 68-му році життя.
Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України, художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року.
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