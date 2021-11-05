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Окупанти на Донбасі обстріляли КПВВ
|Суспільство | 05-11-2021, 07:06
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|На Луганщині окупанти обстріляли КПВВ "Золоте", застосовуючи міномет.
Джерело: штаб ООС
Дослівно: "03.11.2021 з 18.57 до 19.25 із боку позицій незаконних збройних формувань ОРЛО в районі Золоте-5 було здійснено обстріл КПВВ "Золоте" із застосуванням міномету калібру 82 мм".
"Зазначені факти свідчать про повне ігнорування російсько-терористичними збройними формуваннями домовленостей щодо дотримання стійкого та безстрокового перемир'я".
Деталі: Внаслідок обстрілу отримали пошкодження фортифікаційні споруди прикриття КПВВ.
Українська сторона СЦКК повідомила про факти обстрілу Місію ОБСЄ.
Нагадаємо: У четвер збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військові відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність.
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