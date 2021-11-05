Завдяки прокуратурі одній із територіальних громад Львівщини повернуть земельну ділянку вартістю понад 5 млн грн Суспільство | 05-11-2021, 11:41 0 121 Господарським судом Львівської області задоволено позов прокурорів обласної прокуратури про повернення у комунальну власність земельної ділянки загальною вартістю 5,3 млн грн.







Встановлено, що орендар не повернув земельну ділянку власнику після закінчення строку дії договору оренди землі загальною площею 4,1 га на території Стрийської міської ради.











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури