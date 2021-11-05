Від юридичних осіб Львівщини з початку року надійшло понад 1 млрд грн плати за землю Суспільство | 05-11-2021, 11:51 0 86 Протягом січня-жовтня 2021 року по платі за землю з юридичних осіб до місцевого бюджету надійшло 1007,0 млн грн, що складає 107 відс індикативу (майже 941 млн гривень). Порівнюючи з січнем – жовтнем 2020 року (понад 845 млн грн) надходження збільшилися майже на 162 млн гривень. Протягом жовтня поточного року надійшло понад 106 млн грн, що на 11,8 млн грн більше аналогічного періоду минулого року.





