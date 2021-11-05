Обласні депутати закликають представників самоврядування затвердити програми збереження історико-культурної спадщини у громадах Львівщини Суспільство | 05-11-2021, 12:24 0 82



Пам’ятки культурної спадщини є важливими елементами національного надбання і водночас можуть стати об’єктами для залучення інвестицій та розвитку громади. Про це йшлося під час засідання постійної комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму 4 листопада.



Депутати зазначили, що більшість громад не цікавляться об’єктами культурної та історичної спадщини, які є на їхніх територіях.



«Первинними й найбільш відповідальними та ефективними власниками об’єктів спадщини мають стати саме територіальні громади. І ми говоримо не про кошти, а про усвідомлення, - наголосив голова комісії Іван Щурко. – Силами та ресурсами громади має бути проведена повна інвентаризація всіх об’єктів культурної спадщини, оцінка, розробка технічної документації, складання переліку робіт для збереження і реставрації. На виготовлення таких документів потрібно не багато фінансів. Але в майбутньому саме ці пакети документів дадуть фінансову перспективу».



На думку депутатів, при формуванні бюджетів територіальних громад на 2022 рік, доцільно передбачити окрему програму, яка б передбачала заходи з обліку, охорони, збереження та популяризації історико-культурної спадщини на території громади. Наявність такої програми дозволить передбачити фінансування на виготовлення проєктно-кошторисної документації, або проведення реставраційних робіт. А головне, документ стане підставою для залучення фінансування, зокрема коштів з грантових програм.



«Зважаючи на обмежений ресурс обласного бюджету, наявність таких та документів дозволить громадам залучати більше інвестицій з проєктів міжнародно технічної допомоги, від різноманітних фондів та з інших джерел. Але перш за все громада повинна задекларувати власну участь і власну відповідальність за об’єкт історично-культурної спадщини, комплексний підхід до розв'язання проблеми. Саме пакет належно оформлених документів може стати гарантією добросовісної участі громади в проєктах. Така практика існує і давно пора її впроваджувати на теренах Львівщини».



Члени комісії з питань історико-культурної спадщини та туризму вирішили звернутися до керівництва усіх територіальних громад Львівщини з пропозицією прийняття на рівні кожної громади окремої цільової програми «Охорона, збереження та популяризація історико-культурної спадщини».



«Інвентаризація, співфінансування обласних проєктів, які ми вже фінансуємо з обласного бюджету - це ті мінімальні завдання і символічні суми, які варто запланувати уже на наступний рік. Депутати обласної ради готові допомогти представникам органів самоврядування у підготовці такої цільової програми. Важливо, щоб мешканці громад відчули, що це їхня спадщина, їхня територія, а разом з тим, їхня співвідповідальність», - запевнив Іван Щурко