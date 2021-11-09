МЗС застерігає українців від поїздок в Ефіопію Суспільство | 08-11-2021, 02:33 0 276 МЗС закликає українців утриматися від поїздок в Ефіопію через запровадженням надзвичайного стану в цій країні.



Джерело: МЗС України



Дослівно: "У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану у Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни.



Тим громадянам, які перебувають на території Ефіопії, наполегливо рекомендується уникати відвідання північно-західних провінцій країни, обмежити пересування між населеними пунктами, зареєструватися в електронній системі "ДРУГ", відстежувати повідомлення щодо розвитку ситуації та розглянути можливість скорочення строку свого перебування в країні".



Деталі: У МЗС наголошують, що в разі потрапляння у надзвичайну ситуацію або виникнення інших обставин, які вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Ефіопії.



Передісторія:



3 листопада Ефіопія оголосила надзвичайний стан – після того, як повстанці з регіону Тиграй заявили, що за останні дні захопили кілька міст і розглядають можливість маршу на Аддис-Абебу.

Влада Аддис-Абеби наказала жителям зареєструвати зброю та підготуватися до захисту своїх районів. Уряди чотирьох із 10 регіонів країни також закликали ефіопів мобілізуватися для боротьби з силами Тиграю.

США наказали своїм урядовим співробітникам в Ефіопії, не пов’язаним з надзвичайними ситуаціями, залишити країну.