Україна залишається 2-ю у світі за смертністю від covid Суспільство | 08-11-2021, 08:16 0 214 6 листопада у світі діагностували понад 342 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і Румунія.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, у Росії зафіксували понад 39 тисяч, у Британії – понад 30 тисяч і в Туреччині – понад 25 тисяч нових інфікувань.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Німеччина.



У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і Румунія.



В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія, Німеччина.



За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Румунія.



За весь час пандемії вилікувались від недуги 226 841 797 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 5 064 585 смертей від COVID-19.



Нагадаємо: У суботу, 6 листопада, в країні виявили більш як 17 тисяч нових заражень Covid, хвороба забрала життя 449 людей, таким чином з початку пандемії від вірусу померли 72 084 українці.