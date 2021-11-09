Окупанти на Донбасі скидали з безпілотників постріли ВОГ Суспільство | 08-11-2021, 08:24 0 251 Протягом доби 7 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, також ворог скидав постріли ВОГ-17 з безпілотника.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Біля Повлополя ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



В районі населеного пункту Гнутове противник вів обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Також за допомогою безпілотників ворог здійснив скидання пострілів ВОГ-17 біля Гнутового і Водяного, що на Приазов’ї.



Позиції українських воїнів біля Новозванівки, Причепилівки, Болотеного та Гранітного потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.



В бік Луганського ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів.



Біля Новолуганського ворог двічі обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї.



Неподалік населених пунктів Нижньотепле та Піски противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.



В напрямку Золотого-4 окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, ще двоє зазнали поранень. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох поранених – задовільний.