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Хакери зламали 9 організацій – ЗМІ
|Суспільство | 08-11-2021, 08:29
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|Хакери зламали 9 організацій у секторах оборони, енергетики, охорони здоров’я, технологій та освіти – і принаймні одна з цих організацій знаходиться в США.
Джерело: CNN із посиланням на компанію безпеки Palo Alto Networks
Деталі: Цього разу хакери вкрали паролі у деяких цільових організацій з метою збереження довгострокового доступу до цих мереж, сказав Райан Олсон, старший співробітник Palo Alto Networks.
Олсон додав, що у цій кібератаці підозрюють китайське хакерське угрупування за аналізом тактик та інструментів.
Будь-яка компанія, яка веде бізнес з Пентагоном, може мати в своїх електронних листах низку даних про оборонні контракти, які можуть бути цікавими для іноземних шпигунів, зазначив Олсон.
Також він назвав 9 підтверджених жертв кібератаки є лише "наконечником списа".
Нагадаємо: Державний департамент США оголосив мільйонні винагороди за інформацію про осіб, причетних до хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією.
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