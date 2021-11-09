Як можна повідомити про вчинені корупційні діяння Суспільство | 08-11-2021, 13:51 0 174

З метою інформування громадськості та працівників органів ДПС щодо можливості повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства працівниками ДПС, в ДПС забезпечено роботу відповідних каналів надходження інформації.



Зокрема, повідомити про вчинені корупційні діяння можна або:



- засобами поштового зв’язку на адресу: 04053, м.Київ, Львівська пл., 8;



- на офіційну електронну адресу Управління з питань запобігання та виявлення корупції upzvk@tax.gov.ua;



- до сервісу «Пульс» на електронну скриньку idd@tax.gov.ua;



- засобами телекомунікації, за номером телефону 0 800 501 007 обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі: фізичним особам напрям «5», працівникам органів ДПС напрям «7»;



- у письмовому вигляді через працівників управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС;



- безпосередньо телефоном працівнику управління з питань запобігання та виявлення корупції ДПС.



