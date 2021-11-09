Майже на 115 млн грн більше заплатили платники Львівщини до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ніж у минулому році Суспільство | 08-11-2021, 14:12 0 186



По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень - жовтень 2021 року надійшло до місцевого бюджету понад 332 млн грн, що майже на 115 млн грн або на 152,9 відсотків більше ніж у минулому році.



За жовтень поточного року надійшло майже 74 млн грн, що складає 104,9 відс індикативу. Порівнюючи з жовтнем 2020 року надходження збільшилися майже на 21 млн гривень.



