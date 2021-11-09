|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Майже на 115 млн грн більше заплатили платники Львівщини до місцевих бюджетів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ніж у минулому році
|Суспільство | 08-11-2021, 14:12
| 0 186
|
По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за січень - жовтень 2021 року надійшло до місцевого бюджету понад 332 млн грн, що майже на 115 млн грн або на 152,9 відсотків більше ніж у минулому році.
За жовтень поточного року надійшло майже 74 млн грн, що складає 104,9 відс індикативу. Порівнюючи з жовтнем 2020 року надходження збільшилися майже на 21 млн гривень.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ...
|09-11-2021, 12:04
| >>>
|Чи необхідно СГ застосовувати РРО та/або ПРРО у разі реалізації товарів (послуг), оплата за які здійснювалася за допомогою сервісу «Інтернет-банкінг»?...
|09-11-2021, 11:42
| >>>
|Україна обігнала США за добовою смертністю від Covid...
|09-11-2021, 07:49
| >>>
|Данія повертає карантинні обмеження через сплеск Covid...
|09-11-2021, 07:47
| >>>
|Під час пожежі в Нігері загинули 25 дітей...
|09-11-2021, 07:46
| >>>
|Майже тисячу невакцинованих освітян відсторонили від роботи на Волині...
|09-11-2021, 07:44
| >>>
|Витрати, пов’язані з медичною допомогою хворим на COVID-19, можна включити до податкової знижки...
|08-11-2021, 18:52
| >>>
|