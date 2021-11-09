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Під час перевірки виявлено декілька об’єктів оподаткування, щодо яких не подано повідомлення за формою №20-ОПП. Буде один штраф, чи за кожен об’єкт окремо?
|Суспільство | 08-11-2021, 14:42
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Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку.
Форму Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП визначено наказом Мінфіну № 1588.
За неподання передбачена штрафна санкція від 340 грн. для фізичних осіб – підприємців до 1020 грн. для юридичних осіб.
У разі виявлення в ході документальної перевірки порушень термінів подання кількох повідомлень про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність, за формою № 20-ОПП, накладається штраф ❗по кожному такому факту у розмірах, встановлених п. 117.1 ст. 117 Податкового кодексу України.
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