Під час перевірки виявлено декілька об’єктів оподаткування, щодо яких не подано повідомлення за формою №20-ОПП. Буде один штраф, чи за кожен об’єкт окремо? Суспільство | 08-11-2021, 14:42 0 193



Платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку.



Форму Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП визначено наказом Мінфіну № 1588.



За неподання передбачена штрафна санкція від 340 грн. для фізичних осіб – підприємців до 1020 грн. для юридичних осіб.



У разі виявлення в ході документальної перевірки порушень термінів подання кількох повідомлень про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність, за формою № 20-ОПП, накладається штраф ❗по кожному такому факту у розмірах, встановлених п. 117.1 ст. 117 Податкового кодексу України.









