Самовільно зайнята земля на Золочівщині: прокурори повернули державі ділянку вартістю понад 17 млн грн Суспільство | 08-11-2021, 18:44 0 197





Господарським судом Львівської області задоволено позов Золочівської окружної прокуратури до одного з приватних підприємств Золочівщини про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки вартістю понад 17 млн грн.



Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=305134&fp=50), агропідіприємство незаконно, без правовстановлюючих документів та землекористування, самовільно використовував землю сільськогосподарського призначення загальною площею понад 24,5 га у власних цілях, шляхом засівання її агрокультурою – соняшником.



Відтак, прокурори забезпечили виконання судового рішення та наразі земельна ділянка повернута у розпорядження Поморянської селищної ради.



Довідково зазначимо, що зараз на стадії досудового розслідування перебуває кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури