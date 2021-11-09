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Самовільно зайнята земля на Золочівщині: прокурори повернули державі ділянку вартістю понад 17 млн грн
|Суспільство | 08-11-2021, 18:44
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Господарським судом Львівської області задоволено позов Золочівської окружної прокуратури до одного з приватних підприємств Золочівщини про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки вартістю понад 17 млн грн.
Як ми інформували раніше (https://lviv.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=305134&fp=50), агропідіприємство незаконно, без правовстановлюючих документів та землекористування, самовільно використовував землю сільськогосподарського призначення загальною площею понад 24,5 га у власних цілях, шляхом засівання її агрокультурою – соняшником.
Відтак, прокурори забезпечили виконання судового рішення та наразі земельна ділянка повернута у розпорядження Поморянської селищної ради.
Довідково зазначимо, що зараз на стадії досудового розслідування перебуває кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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