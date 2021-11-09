Майже тисячу невакцинованих освітян відсторонили від роботи на Волині Суспільство | 09-11-2021, 07:44 0 115 З 8 листопада, коли Волинь перейшла в "червону зону", в області офіційно відсторонили від роботи 995 невакцинованих працівників освітніх закладів.



Джерело: заступниця обласного управління освіти Тетяна Соломіна, цитує Суспільне



Деталі: Серед відсторонених – 348 працівників закладів дошкільної освіти та 647 працівників шкіл.



Усього в області – 38 150 освітян.



Зі слів Соломіної, учні 396 шкіл на Волині наразі навчаються дистанційно.



Всього в області – 562 заклади загальної середньої освіти.



8 загальноосвітніх навчальних закладів пішли на канікули.



Що передувало: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підтвердив, що невакциновані працівники закладів освіти з 8 листопада мають бути відсторонені від роботи.



Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 8 листопада Волинську область у "червону" зону поширення коронавірусу.



Нагадаємо: У Чернівецькій області станом 8 листопада від роботи відсторонили 378 освітян області, які не вакцинувалися проти коронавірусу.