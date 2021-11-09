Під час пожежі в Нігері загинули 25 дітей Суспільство | 09-11-2021, 07:46 0 145 Щонайменше 25 дітей віком від 5 до 6 років загинули під час пожежі у школі на півдні Нігеру.



Джерело: ВВС



Деталі: Також є постраждалі внаслідок пожежі. Деякі з них перебувають у критичному стані.



Через переповнені класи у Нігері добудовують класні кімнати із соломи і дерева. Саме у трьох таких класах під час уроків трапилася пожежа, яка забрала життя щонайменше 25 дітей.



Причина пожежі поки невідома.



Усі заняття у школі припинено.



Видання повідомляє, що хоча в Нігері нерідко трапляються пожежі у шкільних будівлях, але рідко коли вони призводять до такої кількості смертей.



Однак на початку цього року близько 20 дітей загинули під час подібної пожежі в столиці Нігеру Ніамеї, опинившись у пастці за шкільними воротами.



Всього під час цієї пожежі було знищено 28 солом’яних класів, що викликало резонанс громадськості.



Більшість тих, кому не вдалося втекти, відвідували дитячий садок.