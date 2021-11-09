Данія повертає карантинні обмеження через сплеск Covid Суспільство | 09-11-2021, 07:47 0 153 Данія, яка має один з найвищих показників вакцинації в Європі, знову запроваджує карантинні обмеження, щоб зупинити новий сплеск зараження Covid-19.



Джерело: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, цитує Bloomberg



Деталі: Датчанам доведеться знову пред'являти ковід-паспорти для відвідування публічних місць і заходів.



Цей крок є наслідком рекомендації органів охорони здоров’я щодо того, щоб країна перекваліфікувала вірус як хворобу, яка становить "небезпеку для суспільства".



"Органи охорони здоров’я очікують, що зараження зросте в найближчі місяці і що зростання буде швидше, ніж очікувалося", – сказав Фредеріксен.



У вівторок уряд представить цю пропозицію на розгляд парламенту.



Данія першою в ЄС скасувала обмеження у вересні, але за останні два тижні кількість заражених зросла більш ніж вдвічі.



Прем'єр-міністр закликав усіх невакцинованих данців зробити щеплення.



Загалом у Данії близько 75% всього населення повністю вакциновані.



Ковід-сертифікати знадобляться в ресторанах і нічних клубах, а також у кінотеатрах і концертних залах з понад 200 учасниками.



Документ повинен підтверджувати, що особа вакцинована, або має негативний ковід-тест або довідку про нещодавнє одужання від Covid-19.