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Данія повертає карантинні обмеження через сплеск Covid
|Суспільство | 09-11-2021, 07:47
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|Данія, яка має один з найвищих показників вакцинації в Європі, знову запроваджує карантинні обмеження, щоб зупинити новий сплеск зараження Covid-19.
Джерело: прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, цитує Bloomberg
Деталі: Датчанам доведеться знову пред'являти ковід-паспорти для відвідування публічних місць і заходів.
Цей крок є наслідком рекомендації органів охорони здоров’я щодо того, щоб країна перекваліфікувала вірус як хворобу, яка становить "небезпеку для суспільства".
"Органи охорони здоров’я очікують, що зараження зросте в найближчі місяці і що зростання буде швидше, ніж очікувалося", – сказав Фредеріксен.
У вівторок уряд представить цю пропозицію на розгляд парламенту.
Данія першою в ЄС скасувала обмеження у вересні, але за останні два тижні кількість заражених зросла більш ніж вдвічі.
Прем'єр-міністр закликав усіх невакцинованих данців зробити щеплення.
Загалом у Данії близько 75% всього населення повністю вакциновані.
Ковід-сертифікати знадобляться в ресторанах і нічних клубах, а також у кінотеатрах і концертних залах з понад 200 учасниками.
Документ повинен підтверджувати, що особа вакцинована, або має негативний ковід-тест або довідку про нещодавнє одужання від Covid-19.
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