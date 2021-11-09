Україна обігнала США за добовою смертністю від Covid Суспільство | 09-11-2021, 07:49 0 393 7 листопада у світі діагностували понад 367 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і США.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Росії, Британії.



Зокрема, у США зафіксували понад 50 тисяч, у Росії – понад 39 тисяч і в Британії – понад 32 тисячі нових інфікувань.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Німеччина. Україна – на 7 місці.



У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, Україна і США.





В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Росія, Британія, Німеччина.



За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Богарія.



За весь час пандемії вилікувались від недуги 227 315 382 особи. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 5 071 046 смертей від COVID-19.



Нагадаємо: За добу 7 листопада в Україні зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 473 пацієнти померли.