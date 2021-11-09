ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ Суспільство | 09-11-2021, 12:04 0 83







Надходження ПДФО до бюджетів Львівської області у 2021 році виросли на понад 2 млрд гривень





За січень-жовтень 2021 року забезпечено надходження ПДФО до бюджетів Львівської області в сумі понад 14 млрд грн, це майже на 2,4 млрд грн більше ніж у минулому році. Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Галина Романишин.



Протягом жовтня поточного року платниками Львівщини спрямовано до бюджетів понад 1,5 млрд гривень. Приріст надходжень у жовтні 2021 році порівнюючи з аналогічним періодом минулого року становить 117,5 відс, або на 227,8 млн грн більше (жовтень 2020 року - понад 1,3 млрд гривень).





