|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
|Суспільство | 09-11-2021, 12:04
| 0 83
|
Надходження ПДФО до бюджетів Львівської області у 2021 році виросли на понад 2 млрд гривень
За січень-жовтень 2021 року забезпечено надходження ПДФО до бюджетів Львівської області в сумі понад 14 млрд грн, це майже на 2,4 млрд грн більше ніж у минулому році. Про це повідомила заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Галина Романишин.
Протягом жовтня поточного року платниками Львівщини спрямовано до бюджетів понад 1,5 млрд гривень. Приріст надходжень у жовтні 2021 році порівнюючи з аналогічним періодом минулого року становить 117,5 відс, або на 227,8 млн грн більше (жовтень 2020 року - понад 1,3 млрд гривень).
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ...
|09-11-2021, 12:04
| >>>
|Чи необхідно СГ застосовувати РРО та/або ПРРО у разі реалізації товарів (послуг), оплата за які здійснювалася за допомогою сервісу «Інтернет-банкінг»?...
|09-11-2021, 11:42
| >>>
|Україна обігнала США за добовою смертністю від Covid...
|09-11-2021, 07:49
| >>>
|Данія повертає карантинні обмеження через сплеск Covid...
|09-11-2021, 07:47
| >>>
|Під час пожежі в Нігері загинули 25 дітей...
|09-11-2021, 07:46
| >>>
|Майже тисячу невакцинованих освітян відсторонили від роботи на Волині...
|09-11-2021, 07:44
| >>>
|Витрати, пов’язані з медичною допомогою хворим на COVID-19, можна включити до податкової знижки...
|08-11-2021, 18:52
| >>>
|