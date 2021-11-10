Дві групи мігрантів прорвалися в Польщу з Білорусі Суспільство | 10-11-2021, 07:28 0 248 Дві великі групи іммігрантів прорвали паркани і потрапили до Польщі з території Білорусі.



Джерело: Polskie Radio Białystok з посиланням на прикордонну служба, Onet, речниця Підляського прикордонного загону майор Катажина Зданович



Деталі: Уточнюється, що групи з щонайменше кількох десятків іноземців прорвали паркани на околицях Кринків та Біловежі.



Катажина Зданович заявила, що в обох випадках паркани прорвали, застосувавши силу.



Прикордонна служба повідомляє, що деяких людей вдалося повернути назад на лінію кордону.



Зазначається, що на стоянці для переселенців під Кузницею спокійніше. З білоруського боку щонайменше кілька сотень людей. За даними польських служб, сьогодні переселенці отримували їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері вони розводять багаття, щоб зігрітися. Їх також постійно охороняють білоруські служби.



Нагадаємо:



Вранці 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Вранці з'явились повідомлення про велику групу мігрантів, що рухається до кордону у супроводі білоруських силовиків. Вдень сталися перші спроби прориву через кордон.

Надвечір мігранти облаштували табір поруч з кордоном. У Польщі кажуть, що у безпосередній близькості до кордону може перебувати 2-3 тисячі людей.