Протягом січня – жовтня 2021 року до бюджету м. Києва надійшло майже 23 мільйони гривень транспортного податку Суспільство | 10-11-2021, 09:58 0 124



До бюджету м. Києва, у січні – жовтні 2021 року, столичні платники перерахували 22 мільйони 533 тисячі гривень транспортного податку.

Звертаємо увагу, що обчислення суми транспортного податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування (пп. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 розд. ХІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).

Підпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 ПКУ визначено, що податкове/податкові повідомлення – рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

