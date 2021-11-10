Як повернути частину сплачених податків? Суспільство | 10-11-2021, 15:54 0 93



Не всі знають, що частину сплачених податків можна повернути, якщо заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан та доходи та оформити податкову знижку. Як це зробити? Про це зазначила заступник начальника Головного управління ДПС у Львівській області Галина Романишин.

З доходів громадян справляється податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставками 18, 9, 5 та 0 відсотків, а також військовий збір у розмірі 1,5 відс з доходів. Податок з заробітної плати щомісячно перераховує до бюджету роботодавець або податковий агент. Наприклад, якщо ваша заробітна плата становить 40 тис грн на місяць, за вас роботодавець перерахує до бюджету: 7 200 грн ПДФО та 600 грн військового збору.

Проте частину сплачених податків можна повернути, якщо заповнити та подати податкову декларацію про майновий стан та доходи та оформити податкову знижку.

Податкова знижка — це сума витрат, на яку можна зменшити річну заробітну плату. Потрібно бути резидентом України, мати реєстраційний номер облікової картки платника податку (або дозвіл використовувати для податкових цілей реквізити паспорту), та отримувати офіційну заробітну плату. Якщо ви займаєтесь бізнесом та отримуєте підприємницький дохід, повернути частину сплачених податків через податкову знижку не вдасться.

По друге, товари або послуги, вартість яких ви хочете включити до податкової знижки мають бути придбані у вітчизняних підприємств, а витрати - підтверджені відповідними платіжними документами (квитанціями, чеками, договорами тощо).

Зменшити заробітну плату можна, якщо ви витратили кошти на виплату: відсотків за іпотечним кредитом, благодійних внесків, навчання, репродуктивні технології, пенсійних внесків, встановлення газобалонного обладнання, будівництва доступного житла, орендну плату за житло (для переселенців з тимчасово-окупованих територій) та допомоги лікарням для запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (тільки за 2020 рік).

За кожним з цих видів витрат є свої нюанси, проте найбільш поширеним є отримання податкової знижки саме на навчання.