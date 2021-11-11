Інформація, що криється за QR-кодом, наявним у фіскальному чеку Суспільство | 11-11-2021, 13:53 0 90







Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу платників, що у разі наявності у фіскальному чеку QR-коду, він має містити в собі наступну обов’язкову інформацію:



- код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку;



- дату та час здійснення розрахункових операцій;



- фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни;



- суму розрахункової операції;



- фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.



Нагадаємо, що відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та п. 2 розділу II Положення про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13 із змінами, фіскальний касовий чек на товари (послуги) має містити ряд реквізитів, зокрема, QR-код.



