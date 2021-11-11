Cherchez la femme! На зйомках відомого телешоу затримали «сваху», що одружувала українок з іноземцями для їх легалізації Суспільство | 11-11-2021, 13:56 0 108





Прикордонники викрили схему легалізації в Україні іноземців через фіктивні шлюби з українками.



Правоохоронці викрили учасників протиправної схеми, а учора, під час зйомок одного з відомих в Україні телепроєктів, затримали організаторку. Затримання відбулося під час отримання нею за незаконну махінацію 40 тисяч гривень, які вона одразу сховала собі під білизну.



Слідчо-оперативні дії проводили прикордонники оперативно-розшукового відділу Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з слідчим Печерського Управління поліції за процесуального керівництва Печерської Окружної прокуратури м. Києва. Вони проходили в рамках кримінального провадження за ч.2 ст.332 КК.



Слідство встановило, що жінка 1969 року народження разом зі спільниками організувала злочинну схему незаконного переправлення іноземців через державний кордон України. Учасники схеми пропонували фіктивні шлюби іноземцям, які мали намір потрапити в Україну, але не мали на те законних підстав. Кожен учасник схеми отримував свою частку нелегального заробітку, при цьому жінка, яка виступала фіктивною дружиною, мала отримати - 200 доларів США, а спільник, який шукав потенційних дружин - 50 доларів.



Наразі організаторку схеми поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом суд має обрати їй запобіжний захід.



